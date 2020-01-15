Geçmiş olsun!

Juventus’ta oynamak kolay değidir. Formayı kaparsanız, zaten başka bir kulüp size kolay kolay talip olamaz. Üç çuval Euro isterler sizin için. Merih bunu başarmıştı. Tam takımın değişmez oyuncusu oldu derken futbolcuların belası, en çok çekinilen sakatlık olan çapraz bağ kopması illeti ile yüzleşti. Büyük geçmiş olsun.

Abdülkadir, Dorukhan, Yusuf da ağır sakatlıklar yaşıyor. Milli Takım için iyi haber değil, moral bozucu. Bu sakatlıkların en büyük sebebi, dünyada inanılmaz bir maç trafiği olması. Sezonlar yoğun, maçlar aşırı fazla, bünyeler artık kaldırmıyor.

SUAREZ DE GİTTİ

Bakın; Luis Suarez bile bu temponun içinde sağ dizinden menisküs ameliyatı olup büyük ihtimalle sezonu kapattı. Bu, belki de Barcelona'nın şampiyonluğuna mal olacak.

Maalesef endüstriyel futbol neredeyse ‘mahalleler arası şampiyonlar kupası'na bile milyonlar akıtacak, para kazanayım diye. Artık futbolcu sağlığı, para kazanma hırsının gölgesinde.

Geçmiş olsun!

OLİMPİYATA GİTMEK

Takım sporlarında olimpiyatlara katılmanın zorluk derecesi çok yüksektir. Baraj maçlarında gücü eşit takımları geçip olimpiyatlara gitmek, büyük bir başarı olur her zaman. Mesleğe başladığım 1983 yılından bu yana yaklaşık 10 yıl voleybol da anlattım ve kızlarımız hep iyi sonuçlar aldılar. Yine büyük bir başarıya imza attı Millilerimiz. Bravo arkadaşlar, sizlerle gurur duyuyoruz.

YILDIZ SAVAŞLARI DEĞİL DEMEÇ SAVAŞLARI

Ligimizin ikinci yarısı başlıyor. Transfer durumları malum, kasalar tam takır. Ama bizim ülkede maçlar artık teknik adamlar ve futbolcular arasında oynanmıyor! Saha dışında, yöneticiler arasında müthiş bir lig heyecanı yaşanıyor. Bu güzel oyunu gerçekten seven, futbolun sessiz gücü olan taraftarlar bu durumdan hoşnut mu sizce? Bence değil. Futbolun arka bahçesi hep ön plana çıkarılırsa, seyirci ve ilgi bu alana kayar. Bunun sonucunda kaybeden bizim ligimiz olur. Güzel oyunu üzmeyin lütfen.

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