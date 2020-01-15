SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Wikipedia ile ilgili flaş gelişme
İngiltere Premier Lig

Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi için Aston Villa devrede

Galatasaray'da kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'ye İngiltere'den Aston Villa'nın talip olduğu öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 15 Ocak 2020 09:05

Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı tecrübeli orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İngiltere’ye gitmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekibin sezon başında Roma’dan kiraladığı 31 yaşındaki Fransız futbolcu, ligin ilk yarısının bitimine kısa süre kala kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in “arkadaşlarından özür dilerse geri döner” dediği yıldız isim geri adım atmazken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın devreye girdiği öğrenildi.

Daha önce İngiltere’de Blackburn ve Stoke City forması giyen Nzonzi’nin menajerinin, Aston Villa ile temasta olduğu ve iki tarafın anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

2009-2015 yılları arasında İngiltere2de 195 maça çıkan tecrübeli isim, 8 milyon Euro’ya Stoke City’den Sevilla’ya transfer oldu.

3 sezon La Liga’da forma giyen yıldzı futbolcu, 2018’de 26,5 milyon Euro’ya Roma’nın yolunu tutmuştu.

12 Ocak 2020 Steven Nzonzi: `Muhtemelen bunlar Galatasaray`daki son günlerim` Galatasaray`da kadro dışı kalan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, ülkesinde Telefoot`a özel bir röportaj verdi. Nzonzi, Muhtemelen bunlar Galatasaray`daki son günlerim derken Karşılıklı oturup konuşma ile çözülecek şeylerdi. Ancak, artık kiralık sözleşmesini fesh etmek her iki taraf için de en ideal çözüm olacak gibi görünüyor ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:13 | 15 Ocak 2020
aston villa galatasaray Steven NZonzi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR