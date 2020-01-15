Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi için Aston Villa devrede

Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı tecrübeli orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İngiltere’ye gitmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekibin sezon başında Roma’dan kiraladığı 31 yaşındaki Fransız futbolcu, ligin ilk yarısının bitimine kısa süre kala kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in “arkadaşlarından özür dilerse geri döner” dediği yıldız isim geri adım atmazken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın devreye girdiği öğrenildi.

Daha önce İngiltere’de Blackburn ve Stoke City forması giyen Nzonzi’nin menajerinin, Aston Villa ile temasta olduğu ve iki tarafın anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

2009-2015 yılları arasında İngiltere2de 195 maça çıkan tecrübeli isim, 8 milyon Euro’ya Stoke City’den Sevilla’ya transfer oldu.

3 sezon La Liga’da forma giyen yıldzı futbolcu, 2018’de 26,5 milyon Euro’ya Roma’nın yolunu tutmuştu.

Steven Nzonzi: `Muhtemelen bunlar Galatasaray`daki son günlerim` Galatasaray`da kadro dışı kalan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, ülkesinde Telefoot`a özel bir röportaj verdi. Nzonzi, Muhtemelen bunlar Galatasaray`daki son günlerim derken Karşılıklı oturup konuşma ile çözülecek şeylerdi. Ancak, artık kiralık sözleşmesini fesh etmek her iki taraf için de en ideal çözüm olacak gibi görünüyor ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku