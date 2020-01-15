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Fenerbahçe’ye şok haber!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’ye şok haber!

Milan'ın sol beki Ricardo Rodríguez transferini bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe, şok bir haberle sarsıldı.

SKOR DIŞ HABER 15 Ocak 2020 14:40

Devre arası transfer döneminde sol beke takviye yapma arayışındaki Fenerbahçe, bir süredir Milan’ın İsviçreli yıldızı Ricardo Rodríguez’i gündemine almıştı. Transferde büyük yol kat eden Fenerbahçe, Hollanda’dan gelen haberle yıkıldı. Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesi, Ricardo Rodríguez’in PSV’ye imza attığını duyurdu.

PSV’nin Milan’ın kapısını 6 milyon Euro mecburi satın alma opsiyonu ile kiraladığını belirten gazete, 27 yaşındaki futbolcunun da teklifi kabul ettiğini yazdı. PSV’nin, kiralama ücreti olarak da 1 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Haberde, PSV yetkililerinin transferi bitirmek için İtalya’ya hareket ettikleri de yer aldı. Böylece Fenerbahçe, geçtiğimiz yazdan bu yana imza attırmak için çabaladığı Kolarov’un Roma ile sözleşmesini uzatmasından sonra Rodriguez’in de PSV’ye gitmesiyle sol bek transferinde ikinci bir hüzün yaşadı.

Kadrosunda Hasan Ali Kaldırım dışında sol bek bulunmayan, tecrübeli futbolcunun da sık sık sakatlanması nedeniyle sol bek alternatifi bulunmayan Ersun Yanal, Deniz Türüç’ü o bölgede denemeye başlamıştı.

Milan’ın 2017 yılında Wolfsburg’dan 15 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Rodriguez, bu sezon 5 maçta 387 dakikada görev yaptı. Rodriguez, skora herhangi bir katkı yapma başarısı gösteremedi.

Son güncelleme 14:40 | 15 Ocak 2020
milan Ricardo Rodriguez
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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