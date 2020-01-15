Fenerbahçe’ye şok haber!

Devre arası transfer döneminde sol beke takviye yapma arayışındaki Fenerbahçe, bir süredir Milan’ın İsviçreli yıldızı Ricardo Rodríguez’i gündemine almıştı. Transferde büyük yol kat eden Fenerbahçe, Hollanda’dan gelen haberle yıkıldı. Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesi, Ricardo Rodríguez’in PSV’ye imza attığını duyurdu.

PSV’nin Milan’ın kapısını 6 milyon Euro mecburi satın alma opsiyonu ile kiraladığını belirten gazete, 27 yaşındaki futbolcunun da teklifi kabul ettiğini yazdı. PSV’nin, kiralama ücreti olarak da 1 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Haberde, PSV yetkililerinin transferi bitirmek için İtalya’ya hareket ettikleri de yer aldı. Böylece Fenerbahçe, geçtiğimiz yazdan bu yana imza attırmak için çabaladığı Kolarov’un Roma ile sözleşmesini uzatmasından sonra Rodriguez’in de PSV’ye gitmesiyle sol bek transferinde ikinci bir hüzün yaşadı.

Kadrosunda Hasan Ali Kaldırım dışında sol bek bulunmayan, tecrübeli futbolcunun da sık sık sakatlanması nedeniyle sol bek alternatifi bulunmayan Ersun Yanal, Deniz Türüç’ü o bölgede denemeye başlamıştı.

Milan’ın 2017 yılında Wolfsburg’dan 15 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Rodriguez, bu sezon 5 maçta 387 dakikada görev yaptı. Rodriguez, skora herhangi bir katkı yapma başarısı gösteremedi.