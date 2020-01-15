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Fatih Terim: ‘Çaykur Rizespor ile içeride oynamak kolay değil’
Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Terim: ‘Çaykur Rizespor ile içeride oynamak kolay değil’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, Rize deplasmanında oynamanın kolay olmadığını söyledi.

15 Ocak 2020 23:28

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim Rizespor ile evinde maç oynamanın çok kolay olmadığını ifade etti. Terim iki günden bu yana hasta olduğunu belirterek, “Güzel bir maç oldu. Nasıl oynamamız gerektiğinin sinyallerini vermeye başladık” dedi.

Terim, “Topun sahibi olduk. Bazı önemli pozisyonlar bulduk. Rizespor ile içeride oynamak kolay değil. Emre'ye çok sevindim. Burada ayağı kırılmıştı. Onu da kazanmış oluruz. Lig hepimize ikinci yarı hayırlı olsun. Herkesin hakkında hayırlısı olsun” diye konuştu.

15 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası) Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray`ın 90+3`te bulduğu ikinci gol VAR incelemesiyle iptal edildi. Mücadelenin rövanşı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:30 | 15 Ocak 2020
Çaykur Rizespor fatih terim galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
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