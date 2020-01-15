Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kartal Erzurum’da galibiyet arıyor!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusunun yanıtına haberimizden erişebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor karşısında galibiyet arıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. İşte maç öncesindeki son gelişmeler ve karşılaşmanın yayın bilgileri.

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Erzurumspor ile Beşiktaş bu akşam saat 18.30’da Kazım Karabekir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele Aspor kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

B.B Erzurumspor: Kayacan, Ba, Merthan, Osman, Batuhan, Hasan, Rashad, Yusuf Emre, İbrahim, Jugurtha, Oltan

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N'Koudou, Umut Nayir

BEŞİKTAŞ’IN ERZURUM KADROSU

Beşiktaş'ın B.B Erzurumspor deplasmanındaki 19 kişilik kadrosu belli oldu; “Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.”