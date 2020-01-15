SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kartal Erzurum’da galibiyet arıyor!
Ziraat Türkiye Kupası

Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kartal Erzurum’da galibiyet arıyor!

Erzurumspor Beşiktaş maçına az bir zaman kala karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın saat kaçta başlayacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kartal Erzurum'da puan aryor. İşte Erzurumspor Beşiktaş maçı hakkındaki tüm detaylar.

15 Ocak 2020 17:41

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusunun yanıtına haberimizden erişebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor karşısında galibiyet arıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 18.30’da başlayacak. İşte maç öncesindeki son gelişmeler ve karşılaşmanın yayın bilgileri.

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Erzurumspor ile Beşiktaş bu akşam saat 18.30’da Kazım Karabekir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele Aspor kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

B.B Erzurumspor: Kayacan, Ba, Merthan, Osman, Batuhan, Hasan, Rashad, Yusuf Emre, İbrahim, Jugurtha, Oltan

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N'Koudou, Umut Nayir

BEŞİKTAŞ’IN ERZURUM KADROSU

Beşiktaş'ın B.B Erzurumspor deplasmanındaki 19 kişilik kadrosu belli oldu; “Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.”

Son güncelleme 17:41 | 15 Ocak 2020
bb erzurumspor beşiktaş Ziraat Türk Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR