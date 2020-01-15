Eriksen savaşı! İki dev kapışıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Christian Eriksen, Inter ve Paris Saint Germain’in amansız bir transfer yarışına girmesine neden oldu. Danimarkalı yıldız ile yakından ilgilenen Inter’in yaptığı 10 milyon Euro’luk teklifi reddeden Tottenham, Eriksen için 20 milyon Euro istedi. Tottenham’ın istediği rakama en yakın teklif ise Paris Saint Germain’den geldi.

Paris Saint Germain, sezon sonu serbest kalacak olan Eriksen için 16 milyon Euro’ya kadar çıktığı belirtildi. The Mirror’da yer alana habere göre Eriksen’i bu fiyata alınabilecek önemli bir yıldız olarak gören Fransız devi, yaptığı teklifle Inter’in önüne geçti. Sezon başında Real Madrid’e gitmek istediğini duyuran ancak transferi gerçekleşmeyen Eriksen, Tottenham ile yeni sözleşme imzalamayı da kabul etmemişti. Beklenenin aksine Real Madrid, devre arası transfer döneminde Eriksen için girişimde bulunmadı.

Ajax’tan 2013 yılında 13.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham’a gelen Eriksen’in piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla 25 resmi maça çıkan Eriksen, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.