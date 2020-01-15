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İngiltere Premier Lig

Eriksen savaşı! İki dev kapışıyor

Tottenham'dan ayrılması beklenen Danimarkalı oyun kurucu Christian Eriksen için Avrupa'nın iki dev kulübü transfer yarışına girdi.

SKOR DIŞ HABER 15 Ocak 2020 09:19

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Christian Eriksen, Inter ve Paris Saint Germain’in amansız bir transfer yarışına girmesine neden oldu. Danimarkalı yıldız ile yakından ilgilenen Inter’in yaptığı 10 milyon Euro’luk teklifi reddeden Tottenham, Eriksen için 20 milyon Euro istedi. Tottenham’ın istediği rakama en yakın teklif ise Paris Saint Germain’den geldi.

Paris Saint Germain, sezon sonu serbest kalacak olan Eriksen için 16 milyon Euro’ya kadar çıktığı belirtildi. The Mirror’da yer alana habere göre Eriksen’i bu fiyata alınabilecek önemli bir yıldız olarak gören Fransız devi, yaptığı teklifle Inter’in önüne geçti. Sezon başında Real Madrid’e gitmek istediğini duyuran ancak transferi gerçekleşmeyen Eriksen, Tottenham ile yeni sözleşme imzalamayı da kabul etmemişti. Beklenenin aksine Real Madrid, devre arası transfer döneminde Eriksen için girişimde bulunmadı.

Ajax’tan 2013 yılında 13.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham’a gelen Eriksen’in piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Foto: Reuters

Bu sezon Tottenham formasıyla 25 resmi maça çıkan Eriksen, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Son güncelleme 09:35 | 15 Ocak 2020
Christian Eriksen İNTER Paris Saint Germain Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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