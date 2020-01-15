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Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, Olimpiyat Elemeleri’nin Rüya Takımı’nda! MVP ise Meryem Boz!
Voleybol

Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, Olimpiyat Elemeleri’nin Rüya Takımı’nda! MVP ise Meryem Boz!

Filenin Sultanları'nın Tokyo 2020 vizesi aldığı elemelerde CEV tarafından Rüya Takım seçildi. Rüya Takım'da Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz yer aldı.

15 Ocak 2020 20:52

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde gurur verici bir başarıya imza atarak olimpiyat vizesi alan Milli Takımımızda kaptan Eda Erdem Dündar ile Simge Aköz, turnuvanın Rüya Takımı'nda yer aldı. Karşılaşmalarda performansıyla yıldızlaşan, özellikle Polonya maçında 36 sayıyla adeta finali getiren Meryem Boz elemelerin en değerli oyuncusu seçildi!

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar, iki ‘En İyi Orta Oyuncu’dan biri, Simge Aköz ise; ‘En İyi Libero’ seçildi.

12 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Türkiye 3-0 Almanya | 2020 Tokyo Olimpiyatları`na gidiyoruz... 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final karşılaşmasında Almanya`yı 25-17, 25-19 ve 25-22`lik setlerin sonucunda 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat vizesi alan ülke oldu. İlgili Haberi Oku

Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri Rüya Takımı şu şekilde:

Pasör: Joanna Wolosz (Polonya)

Pasör Çaprazı: Lousia Lippmann (Almanya)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Robin De Kruijf (Hollanda)

Smaçörler: Hanna Orthmann (Almanya), Magdalena Stysiak (Polonya)

Libero: Simge Aköz (Türkiye)

Son güncelleme 21:24 | 15 Ocak 2020
Eda Erdem Dündar simge aköz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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