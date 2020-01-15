Çaykur Rizespor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Rize Galatasaray maçı saat kaçta?

Çaykur Rizespor Galatasaray karşılaşmasına artık dakikalar kaldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. İki ekibin zorlu mücadelesinden son dakika gelişmeleri ve karşılaşmaya dair notları sayfamızdan görebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Rizespor Galatasaray maçını canlı olarak ise ATV yayınlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11’LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozıuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan, Skoda

Galatasaray: Muslera, Marcao, R. Donk, Linnes, Nagatomo, Lemina, Taylan, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao

RÖVANŞ MAÇI

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.