CANLI İZLE | Çaykur Rizespor Galatasaray maçı (Ziraat Türkiye Kupası)

Çaykur Rizespor Galatasaray maçını canlı olarak dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz… Devre arası kampını Antalya’da tamamlayan Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu ilk maçında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Ziraat Türkiye Kupası’nı 18 kez kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Galatasaray 2020 yılındaki ilk resmi mücadelesini Çaykur Rizespor ile oynuyor. Antalya kampında Altay’ı 3-1, Adana Demirspor’u 1-0 yenen sarı kırmızılılar, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter döküyor.

İŞTE İLK 11’LER:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan

Galatasaray: Okan, Şener, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası’na dördüncü turdan itibaren katıldı. Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu’na kadar 1074 Çankırı ve Samsunspor’u kupa dışında bıraktı. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 17 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak mücadele ATV’den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile son olarak Süper Lig’de karşı karşıya gelmişti. 11 Kasım 2019’da oynanan mücadeleyi Cimbom 2-0 kazanmıştı. Galatasaray Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu’nun rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelenin orta hakemi Halis Özkahya. Özkahya’nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı ise Murat Erdoğan olacak.