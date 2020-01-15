Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. BB Erzurumspor 3. turda Edirnespor, 4. turda Bodrumspor ve 5. turda da Bursaspor’u eleyerek son 16 turuna kalmayı başardı.

Beşiktaş ise 5. turda katıldığı kupada 24 Erzincanspor’u eledi.

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele 15 Ocak Çarşamba günü saat 18:30’da Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU

Siyah-beyazlı ekip, Kazım Karabekir Stadı’nda oynayacağı B.B. Erzurumspor maçı için Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde; Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges, N’Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal, Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby’den oluşan kadrosuyla Erzurum’a geldi.