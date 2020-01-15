Beşiktaş’ta Çebi yönetiminin ilk sponsorluk anlaşması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldikten sonra ilk sponsorluk anlaşmasına imza attı. Hazır yemek sektörünün önemli firmalarından birisiyle yapılan anlaşma 5 yıllık olarak açıklandı. Anlaşmanın detayına göre, Beşiktaş için hazırlanan menülerin her birinin satışından siyah-beyazlı kulüp yüzde 7 pay alacak ve kulübün kasasına girdi sağlayacak. Sponsorluk toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu olarak görev yapan yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy ve sponsor firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun darboğazdan geçtiği bu dönemde sponsorların çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Futbola katkı veren sponsorlara teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'nin en büyük gıda firmalarından birisiyle bir aradayız. Beşiktaşımıza sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. Biraz değişik bir sponsorluk anlaşması bu. Sürekliliği olan ve Beşiktaş taraftarının katkı verebileceği, katkı verdikçe kulübe gelir sağlayacağı bir anlaşma bu. Beşiktaş camiası ve taraftarlarından rica ediyorum, sponsor firmamızdan yapacakları harcamalar, kulübümüze çok büyük maddi katkı sağlayacaktır. Buradaki bütün gelir şekli dizaynı, tamamıyla Beşiktaş taraftarının harcayacakları üzerinden alacağımız pay şeklindedir. Sponsorumuza Beşiktaş camiası başkanı olarak teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da şimdiden afiyet olsun diyorum. Yine taraftarımızdan destek alacağız. Yedikleri içtikleri inşallah kendilerine yarar” dedi.

Sponsor firmanın futbolcu transferi konusunda kulübe destek olup olmayacağının sorulması üzerine de konuşan Çebi, “Futbolcu transferi konusuyla da diğer kulüplerden farklı bir sözleşmeyle ilk adımı atmış bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

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Kurdoğlu: Gerçek sponsor taraftar olacak

Ahmet Nur Çebi'nin ardından konuşan TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, Türk insanının kulüplerine gönülden bağlı olduklarını belirterek, “Taraftarlar her fırsatta destek vermek istiyor. Bugün duyurusunu yaptığımız yeni işbirliği modeliyle, Beşiktaş taraftarının kulüplerine kolay şekilde destek olabileceği bir fırsat sunuyoruz ve takımlarına kazandırmanın çağrısını yapıyoruz. Buradaki gerçek sponsor taraftar olacak. Bizim 6 firmamız ve 1200 mağazamız düşünüldüğü zaman, taraftarın desteği muazzam olacaktır. 17 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak olan özel Beşiktaş menüsüyle, taraftarlar ek bir ücret ödemeden takımlarına destek verecek. Anlaşmamız 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında başlayıp önümüzdeki 5 yıllık süreci kapsıyor. Bu anlaşmayla birlikte Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu anlaşmamız, Fenerbahçe ile yaptığımız anlaşmanın da aynısı. Senelik 400 milyon müşterimiz var ve inşallah birçoğu taraftarı olduğu takıma destek vermek üzere harekete geçer. Maç günleri için buraya TIR getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Firmanın maç günlerinde stada TIR getireceğinin açıklaması üzerine ise Ahmet Nur Çebi, “TIR getirmeyin, biz size kiralık bir yer verelim, daha iyi olur. Kirada da anlaşırız” cevabını verdi.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı.