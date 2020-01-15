CANLI | BB Erzurumspor 2-1 Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor) | Ziraat Türkiye Kupası

BB Erzurumspor Beşiktaş canlı! BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen iki ekip Erzurum’da kozlarını paylaşıyor. Eksikleri ile dikkat çeken Beşiktaş, eksiklere rağmen as kadrosuna oldukça yakın bir kadroyla sahaya çıkıyor.

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Dk. 78: Beraberliği arayan Beşiktaş’ta Nkoudou, soldan çalımı atıp içeri çevirdi Güven’in vuruşu yandan dışarı gitti.

Dk. 66: GOL! Oltan Karakullukçu’nun golüyle ev sahibi Erzurumspor bir kez daha öne geçmeyi başardı!

Dk. 62: Umut Nayir ile Beşiktaş gol fırsatından yararlanamadı. Hızlı hücumun devamında Diaby’nin şutu kaleciden döndü, Umut tamamlamaya çalıştı ancak top dışarı gitti.

Dk. 46: İkinci yarı oynanıyor.

Dk. 45: Maçta ilk yarı sona erdi!

Dk. 39: Erzurumspor, Hamroun ile net bir fırsattan yararlanamadı.

Dk. 35: GOL! Beşiktaş’ta topun başına geçen Nkoudou topu ağlara gönderdi!

Dk. 32: Diaby yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı.

Dk. 12: GOL! Erzurumspor’da Hasan Ayaroğlu’nun çok şık golüyle skor 1-0 oldu!

Dk. 1: Maç başladı!

BB ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Kazım Karabekir

SAAT: 18.30

HAKEM: Koray Gençerler

YAYIN: A Spor

BB ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Osman, Merthan, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Hamroun, Rashad, Oltan

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Nkoudou, Diaby, Caner, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Jeremain Lens maç kafilesinde yer almadı.