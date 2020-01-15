SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
CANLI | BB Erzurumspor 2-1 Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor) | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | BB Erzurumspor 2-1 Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor) | Ziraat Türkiye Kupası

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele devam ediyor. BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. İki ekip de 22 Ocak'taki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.

15 Ocak 2020 18:19

BB Erzurumspor Beşiktaş canlı! BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen iki ekip Erzurum’da kozlarını paylaşıyor. Eksikleri ile dikkat çeken Beşiktaş, eksiklere rağmen as kadrosuna oldukça yakın bir kadroyla sahaya çıkıyor.

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. BB Erzurumspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Dk. 78: Beraberliği arayan Beşiktaş’ta Nkoudou, soldan çalımı atıp içeri çevirdi Güven’in vuruşu yandan dışarı gitti.

Dk. 66: GOL! Oltan Karakullukçu’nun golüyle ev sahibi Erzurumspor bir kez daha öne geçmeyi başardı!

Dk. 62: Umut Nayir ile Beşiktaş gol fırsatından yararlanamadı. Hızlı hücumun devamında Diaby’nin şutu kaleciden döndü, Umut tamamlamaya çalıştı ancak top dışarı gitti.

Dk. 46: İkinci yarı oynanıyor.

Dk. 45: Maçta ilk yarı sona erdi!

Dk. 39: Erzurumspor, Hamroun ile net bir fırsattan yararlanamadı.

Dk. 35: GOL! Beşiktaş’ta topun başına geçen Nkoudou topu ağlara gönderdi!

Dk. 32: Diaby yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı.

Dk. 12: GOL! Erzurumspor’da Hasan Ayaroğlu’nun çok şık golüyle skor 1-0 oldu!

Dk. 1: Maç başladı!

BB ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Kazım Karabekir

SAAT: 18.30

HAKEM: Koray Gençerler

YAYIN: A Spor

BB ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Osman, Merthan, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Hamroun, Rashad, Oltan

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Nkoudou, Diaby, Caner, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Jeremain Lens maç kafilesinde yer almadı.

Son güncelleme 20:09 | 15 Ocak 2020
bb erzurumspor beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR