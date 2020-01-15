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Ali Koç şike kumpas davası sonrası konuştu
Fenerbahçe

Ali Koç şike kumpas davası sonrası konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şike kumpası davasının 14. duruşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2020 16:09

Silivri’de gerçekleştirilen şike kumpası davasının 14. duruşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ali Koç “Davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu biliyoruz. O zamandan bugüne Silivri kampüsü gelişmiş. Her şey çok değişti ama bizim davada bir gelişme yok” ifadelerine yer verdi.

Bu davanın sadece Fenerbahçe’nin değil Türkiye’nin davası olduğunu belirten Ali Koç, “Cumhurbaşkanı’na kadar gözüne kestiren, pek çok aile yıkan, kurumları bitiren ve devleti yıkmaya çalışan bu örgütün karşısında olmak vatanı seven herkesin görevidir” dedi.

Ali Koç konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Usuldeki sıkıntılar giderildikten sonra bizim inancımız bu mahkemenin bu yıl sonuçlanacağı. Diğer taraftan kumpas davasında avukatlarımızın da ifade ettiği gibi o davanın da bu yıl sonuçlanmasını bekliyoruz. Dediğim gibi inandığımız sonuca kavuşacağımızdan hiçbir şüphemiz yok.

Herkesin sustuğu dönemde Fenerbahçeliler takımına sahip çıktı. Kim bilebilirdi ki devletimize sahip çıkıyoruz. Direnişin fitilini ateşlediğimizi kim bilebilirdi? 3 Temmuz’dan 17-25 Aralık’a uzanan olaylara direnişi Fenerbahçelilerin başlattığını kim tahmin edebilirdi?

Başkanımız Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerimizin liderliğinde Fenerbahçemiz topyekün direniş göstermiştir. Bu da Cumhurbaşkanımız ve dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından saygıyla karşılanmıştır. Vicdanı olan, olaylara objektif bakan, taraftar gözüyle değil, insani gözle bakanlar Fenerbahçe’nin mücadelesine büyük saygı duymuştur. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın liderliğinde topyekün bir mücadele sergiledik. Bunu sonuna kadar götüreceğiz.”

Son güncelleme 16:20 | 15 Ocak 2020
ali koç feenrbahçe
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