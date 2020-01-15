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Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası

Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Alanyaspor Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen ekip sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15 Ocak 2020 08:40

Türkiye Kupası’nda heyecan günün ilk mücadelesi olan Alanyaspor Kasımpaşa maçı ile devam ediyor.

İki Süper Lig ekibinin karşı karşıya geleceği maçta Alanyaspor ev sahibi avantajını kullanarak ilk maçta galip gelmek isterken, Kasımpaşa ise rövanş maçı öncesinde kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALANYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Kasımpaşa maçı Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER GÖREV BEKLİYOR

Ev sahibi Alanyaspor'da yeni transferler Emircan Altıntaş ve Mustafa Pektemek'in lisansları çıktı. Teknik patron Erol Bulut’un görev vermesi halinde iki futbolcu da Kasımpaşa maçında görev alabilecek.

Son güncelleme 08:55 | 15 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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