Türkiye Kupası’nda heyecan günün ilk mücadelesi olan Alanyaspor Kasımpaşa maçı ile devam ediyor.

İki Süper Lig ekibinin karşı karşıya geleceği maçta Alanyaspor ev sahibi avantajını kullanarak ilk maçta galip gelmek isterken, Kasımpaşa ise rövanş maçı öncesinde kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALANYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Kasımpaşa maçı Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER GÖREV BEKLİYOR

Ev sahibi Alanyaspor'da yeni transferler Emircan Altıntaş ve Mustafa Pektemek'in lisansları çıktı. Teknik patron Erol Bulut’un görev vermesi halinde iki futbolcu da Kasımpaşa maçında görev alabilecek.