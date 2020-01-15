Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı’dan transfer kararı! Defter kapandı…

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takım harcama limitlerinin ardından 2 milyon TL'lik kredisi kalan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı bir araya geldi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Avcı, mevcut kadroyu geliştirebileceğini belirtip şampiyonluk yarışı için yeterli olduğunu dile getirdi. Puan silme cezası gibi cezalarla karşı karşıya kalmak istemeyen Çebi, Avcı'nın bu tavrından memnun kaldı ve takıma da güvendiğini belirtti.

Kartal’ın hocası, devre arası kampının iyi geçtiğini belirtip bazı zayıf yönleri de geliştireceklerini ifade etti. Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'ta lider Sivasspor'a karşı alınacak galibiyetle beraber yarışa yeniden ortak olacaklarını sözlerine ekledi.

Maddi ve manevi olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Çebi, ödemeler konusunda zorlansa da futbolcuların maaşlarını çok geciktirmemeye çalıştıklarını Avcı'ya aktardı.

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