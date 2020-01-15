Ahmet Nur Çebi: Hile ve hurda düşünmüyoruz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının duyurulmasından sonra, gazetecilerin sorularını yanıtları. Taraftarların gündemdeki konuları merak ettiğini belirterek sözlerine başlayan Çebi, “Gündem, TFF'nin lisanslama bölümünün koyduğu sınırlamalar. Sadece Beşiktaş değil, diğer tüm takımları ilgilendiren uygulamalar bunlar. Maalesef transfer yapabilecek noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini, Türk futbolunun ekonomik olarak zor durumda olduğunu bize defalarca söyledi. Ancak biz de ısrarla, içerisinde bulunan ve hakkımız olan durumun değiştirilmesini istiyoruz. 30'u 40'a çıkarmak ya da 40'ı 30'a indirmek TFF'nin inisiyatifindedir. Ama gelir gider hesaplamaları yapılırken, ülkede faizlerin ciddi şekilde indiğini görüyoruz ve bu durumun da bize yansıtılması konusunda ısrar ediyoruz. Beşiktaş'ın puan anlamında ceza alması riskine girmek istemiyoruz. Biz burayı toparlamaya ve zayiat vermemeye geldik. Ben bu riski almayacağımı söylüyorum” diye konuştu.

Transferi gündemde olduğu iddia edilen Guilherme ile ilgili de konuşan Çebi, “Bahsi geçen futbolcuyla ilgili herhangi bir görüşmem olmamıştır. Menajerler bu dönemde aktif olabiliyor. Bu futbolcunun gelebileceği yönünde yapılan teklifte şartlarının sorulmasının ardından pozitif bir cevap verilmemesine rağmen hala bunu gündemde tutuyorlar. TFF'den hakkımız olan konuyla ilgili gereken çalışmaları yaptık. Ama bu olmadan transfer yapmak yanlış olur. Yapılan bir görüşmenin de futbolcu transferinin gerçekleşmesini içermesiyle ilgili yapılan algıyı da anlamıyorum” şeklinde konuştu.

“AHMET ÜRKMEZGİL’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in Futbol A.Ş.'de Fikret Orman'ın ibra edilmemesiyle ilgili yaptığı açıklamalar üzerine konuşan Çebi, “Ahmet Ürkmezgil benim abim ve kendisiyle uzun süre çalıştım. Ancak son 2 sene birbirimizi şikayet etmekten başka hiçbir şey yapmadık. O da aynı konulardan şikayetçiydi. Ama bugün şikayetçi değilmiş gibi. Dün akşam kendisini aradım ama ‘Benim açıklamalarım bunları yansıtmıyor. Yanlış anlaşılmış' dedi. Ahmet Ürkmezgil'in sanıyorum bize de AVM'den kaynaklı bir kırgınlığı var. Buranın yapımında kendisinin nasıl mücadele ettiğini biliyorum, kendisinin desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Biz belki de sigortalama anlamında buranın bitmediğini ifade ederken bazı şeyleri yanlış aktarmış olabiliriz. Kendisi teşekkürü hak ediyor. Ancak yapılan açıklamalara baktığımızda da özellikle transfer konularında bilmek başka bir şeydir onaylamak başka bir şey. Siz onay makamı değilsiniz. Biz geldiğimizde Futbol A.Ş.'nin yönetim kurulu kararlarında, asıl harcamalarını ifade eden futbolcu transferlerinin yönetim kurulu karar defterlerinde yer almadığını ve dolayısıyla da burada yöneticilik yapan yöneticilerin bu olaylarda sorumluluğu olmadığını gördüğümüzü söyledik. Eğer Ahmet Bey ‘Bakın burada imzam var' diyorsa, o zaman farklı. Ama biz bu imzaları görmedik. Bilgisi olabilir, bilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Eğer onayları varsa neden imzaları yok. Ben imzaları olmayan kişileri lafla sözle ibra edemem. Burada ‘biliyordum' diyebilir ama bilmek başka, onaylamak başka bir şey. ‘Bilgim ve onayım var' diyorsa, bunu açıklaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İNDİRİM KONUSU ŞU ANDA GÜNDEMDE DEĞİL”

Kadrodaki futbolculardan indirim istenip istenmediğiyle ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, “Son çıkan vergi yasasında, ‘Yapılacak herhangi bir değişiklikte yeni kanun geçerli olacaktır' maddesi var. Bu kanunla vergide yüzde 15'ten yüzde 40 dilimine gireceğimiz için, dikkatli olmamız gerekiyor. Bu nedenle herhangi bir indirim talebimiz yok. Satış konusunda futbolcularımızdan gitmek isteyen yok, futbolcularımıza gelen transfer teklifi de yok. Sözleşmeleri devam eden oyuncular var. Şu anda indirim konusu gündemde yok. Konuşacağımız futbolcularımız da var. Ayrıca bütçeyi artık siz değil TFF yapıyor. Olmayan para da bütçeye eklenmez. Artık dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Sportif başarı kovalarken, yürüyebilir bir kulüp haline gelmemiz gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kulüplerin dün akşam bir araya gelmesiyle ilgili de konuşan Çebi, “Kulüplerin satılması gündeme gelmedi. Gündeme gelse toplantı kısa sürerdi. Kulüplerin yürütülebilir olması amaçlandı. Şu anda bir çalıştay yapılıyor. Başkan ve yöneticilerin son derece planlı oldukları görülüyor. Cumhurbaşkanımız bu kadar işinin içinde bize zaman ayırdı. Son derece yapıcı bir toplantıydı ve bize de dikkatli olmamızı gerektiğini hatırlatan ifadeleri için kendisine teşekkür ediyorum. Sorunları ve çözümleri dinleyerek katkı vermeye kararlı olduğunu ifade etti. Çalıştaydan çıkacak olan kararların ardından durumlar Gazi Meclis'te yasalaşacaktır” diye konuştu.

“HİLE VE HURDA DÜŞÜNMÜYORUZ”

Transfer döneminde bütçeyi artırmak için yapılabilecek başka şeyler olup olmadığıyla ilgili soruya Çebi, “Hile ve hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaş'ız. Koca camiayı temsil ediyoruz. Kimseyi zan altında bırakacak hile hurda düşünmüyoruz” cevabını verdi.

Burak Yılmaz'ın uzatılan sözleşmesiyle ilgili olarak da ‘Bakacağız' diyen Çebi, “Burak Yılmaz takımın önemli isimlerinden birisi. Bakacağız dediğim konu ise, kendisinin sözleşmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmadık, buna bakacağız. Şu anda şampiyonluk yolunda kadrodaki en önemli futbolcularımızdan birisi Burak Yılmaz” açıklamasını yaptı.

“FARKLI UYGULAMA OLURSA, TFF ZAN ALTINDA KALIR”

Limit aşmamak için hassas davranmalarına karşın, limiti aşan kulüplere TFF'nin yaptırım uygulamaması durumunda tepkilerinin ne şekilde olacağıyla ilgili soruya Çebi, “Federasyonun böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir şey büyük suç ve günah olur. Kurallar herkese uygulanmalıdır. Herkese farklı bir uygulama yapacaklarsa, geriye dönük ağır suçlamalar ve zan altında kalırlar. Böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum” şeklinde cevap verdi.

“100 BİN EURO MAAŞ ALAN ADAMA…”

Ajdin Hasic konusunda da konuşan Ahmet Nur Çebi, “Benim bakış açım şu, bütçede böyle bir yer yok. Bu sözleşmenin yapılmaması daha hayırlı olurdu ama yapılmış. Karşı tarafta haklarımızın olduğunu düşündüğümüz şeyler vardı. Ne kaybetmek ne de teslim olmak istiyoruz. 100 bin Euro maaş alan futbolcuya 2 milyon Euro imza parası pek mantıklı gelmiyor” değerlendirmesini yaptı.

VAR kayıtlarının açıklanması konusunda yapılan başvuruyla ilgili TFF'nin kararını beklediklerini söyleyen Çebi, “Beşiktaş Başkanı ve Yönetimi olarak şunu biliyoruz ki, futboldaki anlaşmazlıkların gideceği yer Tahkim Kurulu'dur. Ancak onlar da ‘Talebinizi önce TFF'ye yapacaksınız, sonuç çıkınca bize başvuracaksınız' diyor. Biz de TFF'ye ‘Menfi (Olumsuz) müspet (Olumlu) cevap verin ki, tahkim için önümüzü açın' dedik. Tekrar yazı yazdık ve kurum olarak görevimizi dört dörtlük yaptık. İnşallah VAR'la ilgili menfi (Olumsuz) karar vermezler. Menfi karar verirlerse de Tahkim'e gitmek için en azından yolumuz açılsın. Acilen talebimizin cevabını bekliyoruz” diye konuştu. Son olarak iç transferle ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, “Bugün için iç transferi konuşmak çok erken. 3 gün sonra, 30 gün sonra iç transferi bitirme mecburiyetimiz yok. Olsaydı gündemimize alırdık. Arkadaşlarımızla başarı ve şampiyonluk için yola çıktık ve ben de çok umutluyum. Beraber olduğumuz arkadaşlarımızla kupayı kaldırma konusunda bir amacımız olduğunu söyleyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.