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Abdullah Avcı: ‘Erzurum’da -10 derecede futbol oynamak sağlıklı değil…’
Ziraat Türkiye Kupası

Abdullah Avcı: ‘Erzurum’da -10 derecede futbol oynamak sağlıklı değil…’

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen ve 22 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj yitirirken Abdullah Avcı basın toplantısında konuştu. Avcı oyunu ve hava koşullarını değerlendirdi.

15 Ocak 2020 22:02

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş'ı nefes kesen maçın ardından 3-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyunu değerlendirdi ve aynı zamanda hava koşullarına da değindi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu maçın telafisinin olduğunu belirterek “Erzurum'da eksi 10'da futbol oynamanın futbolcu sağlığı için iyi olmadığını söylemek istiyorum. Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir” dedi.

15 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 3-2 Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ile Ziraat Türkiye Kupası`nda mücadele devam etti. Heyecan dolu maçta kazanan 3-2`lik skorla ev sahibi Dadaşlar oldu. 22 Ocak`taki maç öncesinde ev sahibi avantajlı bir skor elde etti. İlgili Haberi Oku

Oyunu değerlendiren Avcı, “Oyun ilk yarıda dengeliydi. Bizim biraz daha pozisyona girdiğimiz bir ilk yarı oynandı. İkinci yarı Erzurumspor bizden daha fazla istekliydi. 6-7 kenar ortasına bizim gibi bir takım izin vermemeliydi. 90'da gol atıp daha sonradan penaltıdan gol yememek lazım. Maçın telafisi var mı? Var” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:02 | 15 Ocak 2020
abdullah avcı beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası
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