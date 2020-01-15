Abdullah Avcı: ‘Erzurum’da -10 derecede futbol oynamak sağlıklı değil…’

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş'ı nefes kesen maçın ardından 3-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyunu değerlendirdi ve aynı zamanda hava koşullarına da değindi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu maçın telafisinin olduğunu belirterek “Erzurum'da eksi 10'da futbol oynamanın futbolcu sağlığı için iyi olmadığını söylemek istiyorum. Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir” dedi.
Oyunu değerlendiren Avcı, “Oyun ilk yarıda dengeliydi. Bizim biraz daha pozisyona girdiğimiz bir ilk yarı oynandı. İkinci yarı Erzurumspor bizden daha fazla istekliydi. 6-7 kenar ortasına bizim gibi bir takım izin vermemeliydi. 90'da gol atıp daha sonradan penaltıdan gol yememek lazım. Maçın telafisi var mı? Var” ifadelerini kullandı.