Abdullah Avcı: ‘Erzurum’da -10 derecede futbol oynamak sağlıklı değil…’

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş'ı nefes kesen maçın ardından 3-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyunu değerlendirdi ve aynı zamanda hava koşullarına da değindi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu maçın telafisinin olduğunu belirterek “Erzurum'da eksi 10'da futbol oynamanın futbolcu sağlığı için iyi olmadığını söylemek istiyorum. Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir” dedi.

MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 3-2 Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ile Ziraat Türkiye Kupası`nda mücadele devam etti. Heyecan dolu maçta kazanan 3-2`lik skorla ev sahibi Dadaşlar oldu. 22 Ocak`taki maç öncesinde ev sahibi avantajlı bir skor elde etti. İlgili Haberi Oku

Oyunu değerlendiren Avcı, “Oyun ilk yarıda dengeliydi. Bizim biraz daha pozisyona girdiğimiz bir ilk yarı oynandı. İkinci yarı Erzurumspor bizden daha fazla istekliydi. 6-7 kenar ortasına bizim gibi bir takım izin vermemeliydi. 90'da gol atıp daha sonradan penaltıdan gol yememek lazım. Maçın telafisi var mı? Var” ifadelerini kullandı.