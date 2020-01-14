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Tyson Fury ile Deontay Wilder rövanşı
Boks

Tyson Fury ile Deontay Wilder rövanşı

2018'deki berabere tamamlanan ilk müsabakanın ardından Tyson Fury ile Deontay Wilder, 22 Şubat'ta rövanş maçına çıkacak.

SKOR DIŞ HABER 14 Ocak 2020 15:49

Ağır sıkletin iki önemli eldiveni Tyson Fury ile Deontay Wilder 22 Şubat’ta rövanş karşılaşmasına çıkacak. İki boksör müsabaka öncesi karşı karşıya geldi.

Wilder’ı ikinci rauntta nakavt edeceğini söyleyen eski şampiyon Tyson Fury, kendisinin bu sefer elinden kaçamayacağını savundu. Amerikalı Wilder ise her zamanki gibi kendisine güvendiğini ve bu müsabakadan galip çıkacağını belirtti.

İkili daha önce 2018 senesinde karşılaşmış ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı. Maç esnasında iki kez yere düşen Wilder, buna karşı nakavt olmamış ve yarışı beraberlikle tamamlamayı başarmıştı. 22 Şubat’taki müsabaka Las Vegas’ta yapılacak.

03 Aralık 2018 Tyson Fury Deontay Wilder ile dev kapışma sonrası ilk kez görüntülendi... Savaştan çıkmış gibi! Boksseverlerin merakla beklediği Deontay Wilder-Tyson Fury maçı beraberlikle sonuçlandı. Tyson Fury, dev kapışmanın ardından Maç benim hakkımdı. Tarihi geri dönüşümü engellediler dedi. Ancak televizyona bağlandığında Tyson Fury`nin yüzünün hali savaştan çıkmış bir insanı andırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:49 | 14 Ocak 2020
boks Deontay Wilder Tyson Fury
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