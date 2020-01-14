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İspanya La Liga

SON DAKİKA Barcelona’da şok ayrılık! Valverde gönderildi… Yerine gelecek hoca açıklandı

Barcelona, Teknik Direktör Valverde ile yollarını ayırdı. Valverde'nin yerine takımın başına geçecek isim ise resmi siteden açıklandı.

SKOR DIŞ HABER 14 Ocak 2020 08:19

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, şok bir kararla Ernesto Valverde ile yollarını ayırdı. İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid’e elenen Barcelona, Suudi Arabistan dönüşü Valverde’nin görevine son verdi. Valverde, Barcelona ile 2 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Katalan ekibinin Valverde’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Quique Setien’i getirdiği belirtildi. 61 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2022 yılına kadar anlaşma imzalayan Barcelona, resmi sitesinden yeni hocasına ‘Hoş geldin’ mesajı yayınladı.

Son olarak İspanya’da Real Betis’i çalıştıran Quique Setien, takımının başında çıktığı 95 maçta 1.46 puan ortalaması tutturdu. Kariyerine Racing Santander’i çalıştırarak başlayan Quique Setien, Real Betis’ten önce sırasıyla Ekvator Ginesi Milli Takımı, Logrones, Lugo ve Las Palmas’ı çalıştırmıştı.

Barcelona’nın görevine son verdiği Ernesto Valverde ise Katalan ekibinin başında 145 maça çıkarken, 2.23 puan ortalamasına ulaşmıştı.

Son güncelleme 09:33 | 14 Ocak 2020
barcelona valverde
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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