Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin 2. yarısı öncesinde Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, kozlarını Türkiye Kupası son 16 turunda paylaşıyor.

Sivasspor 4. turda Başkent Akademi, 5. turda da Esenler Erokspor’u son 16 turuna kalmayı başardı. Yeni Malatyaspor ise 5. turda katıldığı kupada Keçiörengücü’nü eledi.

SİVASSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Ocak Salı günü saat 18:30’da başlayacak. Canlı yayın ve şifresiz olarak A Spor ekranlarında yer alacak olan mücadele Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI

14 Ocak Salı

Başakşehir Kırklarelispor Saat: 16:00

Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30

İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00

15 Ocak Çarşamba

Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00

Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30

Rizespor Galatasaray Saat: 20:30

16 Ocak Perşembe

Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00

Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30