Sergen Yalçın’dan Guilherme açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Sivasspor’a ilk maçta 4-0 yenilen Yeni Malatyaspor’da karşılaşma sonunda teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, Sivasspor'un kendilerinden güçlü olduğunu ifade etti. Yalçın, “İki ayaklı maçlarda böyle bir skorun altından kalkmak tabii ki kolay değil, zor bu skorun altından kalkmak. Çok basit goller yedik. Oyuna iyi başlamadık. Maalesef karışık bir takımla çıktık bu akşam. Mücadelede Sivasspor bizden daha güçlüydü, daha fazla koşuyorlar, daha fazla mücadele ediyorlar. Biz onları yapmakta zorlandık. Bu sene kupa biraz zor, çünkü bütün büyük takımlar kupada var. Çok geniş bir kadromuz yok. İki tarafta maksimum güçle oynamak bizim için zor ama rövanşı var tabii ama ne olur bilinmez. Lige hazırlanıyoruz. İlk yarı bitti, ikinci yarı aynı kadro ile devam edip ikinci yarıyı da iyi bir puanla iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hem bizim için, hem Malatyaspor için iyi olur” dedi.

“FAZLA BİR BİLGİM YOK”

Adı Beşiktaş ile anılan Guilherme ile ilgili yöneltilen soruya Sergen Yalçın’ın cevabı şöyle oldu;

“Bilmiyorum, o konuda çok bilgi sahibi değilim. Bir görüşmeler oldu ama herhalde neticelenmedi. Tam olarak ne olup ne bittiğini bilmiyorum. Şu anda bizle beraber olduğu için bizim oyuncumuz konumunda. Bugün de onu ikinci yarı kullandık. Hafta sonu da kullanmayı düşünüyoruz. Bakalım transfer dönemi bitene kadar netleşir” cevabını verdi.