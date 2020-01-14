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Prosinecki: Bir şeylerin değiştiğini gördüm
Ziraat Türkiye Kupası

Prosinecki: Bir şeylerin değiştiğini gördüm

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunarak takımı iyi bulduğunu söyleyerek, "Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız" dedi.

14 Ocak 2020 23:56

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, “Oyun anlamında bir şeylerin değiştiğini gördüm. Savaşan, koşan iyi bir takım vardı. Maçı iyi bitirdik. Fenerbahçe’den gol yememek güzel. Daha iyiye gideceğiz. Önümüzde Alanyaspor maçı var. Oradan puan almamız lazım. Yeni gelen oyuncularla ligde kalmak için savaşacağız. Antalya kampı bizim için iyi geçti. Takımın son 4 maçını izlediğimde davranışta sıkıntı olduğunu gördüm. Aslında iyi bir takımız. Beraber koşan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün gol yemememiz çok önemliydi. Kanat oyuncularımız ve genç oyuncularımız iyi oyun çıkardı” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:56 | 14 Ocak 2020
kayserispor Robert Prosinecki Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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