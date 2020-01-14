SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili yeni gelişme!
Peterhansel kazandı, Sainz zirveyi korudu
Motor Sporları

Peterhansel kazandı, Sainz zirveyi korudu

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi’nde sekizinci gün geride kaldı. 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan’dan başlayan yarışta 9. etabı otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephene Peterhansel kazandı, bir başka Red Bull sporcusu Carlos Sainz ise genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Ralli, 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

14 Ocak 2020 21:04

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 42. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 9. gün heyecanı da noktalandı. Wahdi Al Dawasir- Haradh arasında koşulan 410 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 35 saat 11 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü. Bir başka Red Bull sporcusu olan Stephene Peterhansel, 9. Günü 3 saat 8 dakikalık derecesiyle ilk sırada bitirerek genel klasmanda ikinciliğe yükseldi..

Kaynak: Red Bull Content Pool

Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 38 dakika 35 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, dokuz gün sonunda elde ettiği 38 saat 5 dakika ve 25 saniye ile liderliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde onuncu gün Haradh ile Shubaytah arasında koşulacak. 534 kilometrelik parkur da dahil olmak üzere Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı her gün RedBull.com.tr/dakar2020 adresinden takip edilebiliyor.

Son güncelleme 21:04 | 14 Ocak 2020
2020 Dakar Rallisi Carlos Sainz Dakar Rallisi Stephene Peterhansel
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR