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Onyekuru kriz çıkardı! ‘Beni Nijerya’ya gönderin!’
Süper Lig

Onyekuru kriz çıkardı! ‘Beni Nijerya’ya gönderin!’

Türkiye’deki tedaviyi kabul etmeyen yıldız futbolcu, ülkesine gitmek istedi. Doktorlar ise oyuncunun Nijerya’daki meslektaşları yanlış yönlendirildiğini düşünüyor.

14 Ocak 2020 07:37

Sarı-kırmızılı kulübün doktorlarının yoğun araştırması sonucu ülkesinde sıtma mikrobu kaptığı belirlenen Nijeryalı futbolcunun, Türkiye'de tedavi olmayı reddettiği öğrenildi. Hastanede gözlem altına alınan Onyekuru, tedavisinden sıkılıp kriz çıkardı. “Nijerya'ya gitmek istiyorum” diyen yıldız futbolcu, güçlükle ikna edildi. Hastaneden ayrılmaya çalışan futbolcunun, Nijerya'da ki doktorundan bilgi aldığı ortaya çıktı.

DOKTORLAR İZİN VERMİYOR

Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki futbolcuyla görüşüp krizin büyümesini engelledi. Türkiye'deki hastanenin doktorları ise Nijerya'da ki doktorun oyuncuyu yanlış bilgilendirdiğinden şüpheleniyor. En iyi tedavinin Türkiye'de olacağına inanan doktorlar, Onyekuru'nun uzun süreli uçak yolculuğu yapmasını da istemiyor.

Tedavi, İstanbul'da sürecek.

Son güncelleme 07:48 | 14 Ocak 2020
galatasaray Henry Onyekuru NİJERYA Sıtma
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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