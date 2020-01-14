Onyekuru kriz çıkardı! ‘Beni Nijerya’ya gönderin!’

Sarı-kırmızılı kulübün doktorlarının yoğun araştırması sonucu ülkesinde sıtma mikrobu kaptığı belirlenen Nijeryalı futbolcunun, Türkiye'de tedavi olmayı reddettiği öğrenildi. Hastanede gözlem altına alınan Onyekuru, tedavisinden sıkılıp kriz çıkardı. “Nijerya'ya gitmek istiyorum” diyen yıldız futbolcu, güçlükle ikna edildi. Hastaneden ayrılmaya çalışan futbolcunun, Nijerya'da ki doktorundan bilgi aldığı ortaya çıktı.

DOKTORLAR İZİN VERMİYOR

Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki futbolcuyla görüşüp krizin büyümesini engelledi. Türkiye'deki hastanenin doktorları ise Nijerya'da ki doktorun oyuncuyu yanlış bilgilendirdiğinden şüpheleniyor. En iyi tedavinin Türkiye'de olacağına inanan doktorlar, Onyekuru'nun uzun süreli uçak yolculuğu yapmasını da istemiyor.

Tedavi, İstanbul'da sürecek.