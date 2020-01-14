MHP’li Başkan Birol Şahin’den tepki çeken paylaşım!

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final karşılaşmasında Almanya’yı 3-0 mağlup ederek Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Voleybol Takımı, ülkeyi sevince boğdu. Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandığı sıralarda Kaynaşlı Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Birol Şahin, tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Birol Şahin, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kıyafetine tepki gösterdi. Birol Şahin, paylaşımında “Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” ifadelerini kullandı.

Başkan Birol Şahin, kendisini “Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz” diyerek savundu. Cumhuriyet Gazetesi’nden Seyhan Avşar’a konuşan Birol Şahin “Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram” dedi.

DEVLET BAHÇELİ TEBRİK ETTİ

Öte yandan MHP Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.

Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmada “Hafta sonu yapılan Avrupa Kıta Elemeleri voleybol final maçında Almanya’yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan ‘Filenin Sultanları’nı, teknik kadroyu ve federasyon yönetimini gönülden tebrik ediyorum” dedi. Bahçeli’nin konuşması salonda büyük alkış aldı.