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Mehmet Sepil’dan Çalıştay yorumu: ‘İlk günden gördük ki…’
Süper Lig

Mehmet Sepil’dan Çalıştay yorumu: ‘İlk günden gördük ki…’

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, “İlk günden şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum” dedi.

14 Ocak 2020 15:30

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nın ikinci günü öğle arasında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile basın birlikte mensuplarına açıklamada bulundu.

Çalıştayın çok yararlı geçtiğini ifade eden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, “Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig kulüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok yararlı bir çalışma oldu. Dün öğleden sonraki panellerde bakanlığımız yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştılar. Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Bir Süper Lig başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı. Herkes görüşlerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımız sürecek. Ama ilk günden şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum” diye konuştu.

14 Ocak 2020 Ahmet Ağaoğlu`dan son 10 yıl vurgusu Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geriye dönüp 2010`lu yılların muhasebesini yaptıklarında şampiyonlukla açılan bir defterin bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattıklarını belirtti. Ağaoğlu, şampiyonluklarının çalınmasıyla perdesi açılan bu on yıl , Trabzonspor için kaos ve ızdırap dolu zamanlar olduğunu belirterek, yapılan yanlışlara rağmen camia olarak toparlanmasını bildiklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:34 | 14 Ocak 2020
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