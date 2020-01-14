Mehmet Akyüz Adana Demirspor’da

Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, deneyimli santrafor Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak transfer haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

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34 yaşındaki tecrübeli isim geçen sezon Denizlispor formasıyla 1. Lig’de 15 gol ve 6 asiste imza atmış ve takımının Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Mehmet Akyüz bu sezon 7 Süper Lig ve 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı buldu ve hepsi Türkiye Kupası’nda olmak üzere 2 gol ve 2 asiste imza attı.