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Mehmet Akyüz Adana Demirspor’da
TFF 1.Lig

Mehmet Akyüz Adana Demirspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor santrafor Mehmet Akyüz’ü kadrosuna kattı.

14 Ocak 2020 00:10

Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, deneyimli santrafor Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak transfer haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

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34 yaşındaki tecrübeli isim geçen sezon Denizlispor formasıyla 1. Lig’de 15 gol ve 6 asiste imza atmış ve takımının Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Mehmet Akyüz bu sezon 7 Süper Lig ve 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı buldu ve hepsi Türkiye Kupası’nda olmak üzere 2 gol ve 2 asiste imza attı.

Son güncelleme 00:10 | 14 Ocak 2020
adana demirspor Mehmet Akyüz tff 1.lig Yukatel Denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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