SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hazine'nin onay vermediği 3 metro hattı belli oldu!
MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-1 Kırklarelispor
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Başakşehir 1-1 Kırklarelispor

Medipol Başkaşehir ile Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmasının son anları nefesleri kesti! Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Başakşehir, TFF 2. Lig ekibiyle sahasında 1-1 berabere kaldı. 79. dakikada gol perdesinin açıldığı mücadelede her iki takımın da birer golü VAR'a takıldı ve iptal edildi. Kırklarelispor'un maçın son dakikasında bulduğu beraberlik sayısı önce iptal edildi ancak VAR'dan gelen uyarı ile gol geçerli sayıldı ve konuk ekip rövanşa büyük avantajla gitti.

14 Ocak 2020 18:08

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Medipol Başakşehir ile Kırklarelispor ilk maçta karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Ligin 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Cumartesi günü karşılaşacak olan Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Başakşehir, 79. dakikada Aleksic ile 1-0 öne geçti.

Bu golden 2 dakika sonra Kırklarelispor topu filelere gönderdi ancak VAR’dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı.

90+3’te ise bu kez Başakşehir topu filelere gönderdi. Rövanş için büyük avantaj sağladıklarını düşünen ev sahibi ekip, Demba Ba’nın pozisyon başlangıcında ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR’a takıldı.

O golün iptal olmasıyla ümitlenen Kırklarelispor 2 dakika sonra kendilerine tur için büyük avantaj getiren golü buldu.

Oyuna sonradan giren Deniz Ataç, 90+5’te topu filelere göndererek durumu 1-1 yaptı. Ancak yardımcı hakem pozisyonda ofsayt olduğunu bildirerek bayrağını kaldırdı. Mustafa Öğretmenoğlu da yardımcısından gelen bu uyarıyla golü önce geçersiz saydı. VAR’da yapılan incelemenin ardından gelen uyarı sonrası gol geçerli sayılınca TFF 2. Lig ekibi Kırklarelisporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Çeyrek finale çıkan takımı belirleyecek olan rövanş mücadelesi 21 Ocak Salı günü Kırklareli’de oynanacak.

Son güncelleme 18:16 | 14 Ocak 2020
kırklarelispor Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR