MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 88-68 AX Armani Exchange Milan

Euroleague’in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği AX Armani Exchange Milan’ı 88-68 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından Efes ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Milano ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Euroleague’in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü evinde Fransız temsilcisi ASVEL’i konuk edecek.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

ANADOLU EFES: Larkin 23, Simon 7, Anderson 6, Singleton 16, Pleiss 8, Beaubois 8, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 3, Peters 4, Tolga Geçim

AX ARMANI EXCHANGE MILAN: Sykes 7, Nedovic 3, Micov 8, Scola 9, Tarczewski 10, Della Valle 5, Biligha 2, Gudaitis 11, Roll 10, Rodriguez 3, Cinciarini, Burns

1. PERİYOT: 16-15

İLK YARI: 42-33

3. PERİYOT: 65-49

5 FAUL: 38.53 Tarczewski (AX Armani Exchange Milan)