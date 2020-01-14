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MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 88-68 AX Armani Exchange Milan
Euroleague

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 88-68 AX Armani Exchange Milan

Anadolu Efes, Euroleague'in 19. haftasında AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup ederek 16. galibiyetini aldı. Real Madrid'in yenildiği haftada Efes zirvede tek başına!

14 Ocak 2020 23:21

Euroleague’in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği AX Armani Exchange Milan’ı 88-68 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından Efes ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Milano ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Euroleague’in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü evinde Fransız temsilcisi ASVEL’i konuk edecek.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

ANADOLU EFES: Larkin 23, Simon 7, Anderson 6, Singleton 16, Pleiss 8, Beaubois 8, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 3, Peters 4, Tolga Geçim

AX ARMANI EXCHANGE MILAN: Sykes 7, Nedovic 3, Micov 8, Scola 9, Tarczewski 10, Della Valle 5, Biligha 2, Gudaitis 11, Roll 10, Rodriguez 3, Cinciarini, Burns

1. PERİYOT: 16-15

İLK YARI: 42-33

3. PERİYOT: 65-49

5 FAUL: 38.53 Tarczewski (AX Armani Exchange Milan)

Son güncelleme 23:22 | 14 Ocak 2020
Anadole Efes AX Armani Exchange Milan euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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