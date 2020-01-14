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Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor
Süper Lig

Lefter Küçükandonyadis filmi geliyor

Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikayesi beyaz perdeye taşınacak.

14 Ocak 2020 10:00

TRT Radyo 1 kanalında, yapımcılığını Halim Dulkadir'in yaptığı ve hafta içi her gün 19.30-20.20 saatleri arasında canlı yayınlanan, Ahmet Fisunoğlu ile Kerem Demircioğlu'nun beraber sundukları Spor Servisi programında dün akşam, ölüm yıl dönümü nedeniyle, Türk Futbolunun ‘Ordinaryüs’ lakaplı futbolcusu Lefter Küçükandonyadis özel bölümü yapıldı.

Foto: Depophotos

Programa telefonla katılan torunu Özcan Katmer, dedesi Lefter ile ilgili anılarını dinleyiciler ile paylaşırken, “Bizi dinleyen insanlar ilk defa TRT Radyoda duyacaklar, Lefter'in unutulmaması ve genç kuşakların daha iyi tanıması için dedem Lefter'in hayat hikayesini film haline getiriyoruz. Film ile ilgili Fenerbahçe Kulübü ve Ali Koç çok yardımcı oluyorlar, sanıyorum 2022 veya 2023 gibi seyirci ile buluşacak” dedi. (İHA)

Son güncelleme 10:00 | 14 Ocak 2020
Fenerbahçe film Lefter Küçükandonyadis
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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