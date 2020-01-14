Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem: Hayallerimiz var

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir deplasmanında 1-0 geriye düşmesine karşın uzatma dakikalarında Deniz Ataç'ın attığı golle eşitliği yakalayan ve ikinci maç için avantaj sağlayan Kırklarelispor'da Teknik Direktörü Bilgin Erdem maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in gücünü bilerek buraya geldiklerini söyleyen Erdem, “17. haftadan bu yana Süper Lig'de çok formda olan bir süreçleri vardı. Çekinerek geldik ama biz de kupada başarılı şekilde devam eden bir kulübüz. Umudumuz, heyecanımız vardı. Geçen hafta ligimiz başlamıştı ama bütün kafalar buradaydı. Yıllardır bu tür maçları oynuyoruz kulüp olarak. Başakşehir gibi Süper Lig'in güçlü bir ekibiyle ilk maçta iyi bir sonuç aldık. Başlangıç önemli ama bitirmek daha önemli. Ayın 21'inde Kırklareli'deki maçta aynı konsantrasyonu ve mücadeleyi göstererek turu geçmek istiyoruz. İnşallah son gülen biz olacağız. Başakşehir favori” açıklamasını yaptı.

Önceki turlarda Ankaragücü ve Gaziantep FK gibi Süper Lig ekiplerini eledikleri hatırlatılan Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, “Hayallerimizde bunlar var. Hayallerimizi sürdürmeye geldik. Aynı hayalle devam ediyoruz. Böyle takımlar istedikleri zaman maç kazanan takımlar, saygı duyuyoruz. Ama biz de kora kor mücadelemizi vereceğiz. Seyircimizin ve Trakya'nın desteğiyle turu geçmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.