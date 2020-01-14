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Kayserispor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’de Türkiye Kupası maçı mesaisi…
Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’de Türkiye Kupası maçı mesaisi…

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'a konuk oluyor. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette ise İstanbul'a döndü.Peki, Kayserispor Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta?

14 Ocak 2020 08:49

Türkiye Kupası’nda heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Fenerbahçe son 16 turundaki ilk karşılaşmasını Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.

Fenenerbahçe, 5. turda İstanbulspor’u ilk maçta 4-0, ikinci karşılaşmada ise 2-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV’den canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE KUPA KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.”

Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Kayserispor maçının kadrosunda yer bulurken, yeni transfer Falette de kendisine yer bulamadı.

Son güncelleme 09:33 | 14 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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