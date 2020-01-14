Kayserispor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’de Türkiye Kupası maçı mesaisi…

Türkiye Kupası’nda heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Fenerbahçe son 16 turundaki ilk karşılaşmasını Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.
Fenenerbahçe, 5. turda İstanbulspor’u ilk maçta 4-0, ikinci karşılaşmada ise 2-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor Fenerbahçe maçı saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV’den canlı olarak ekranlara gelecek.
FENERBAHÇE KUPA KADROSU BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:
“Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.”
Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Kayserispor maçının kadrosunda yer bulurken, yeni transfer Falette de kendisine yer bulamadı.