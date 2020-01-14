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Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Kayserispor ile Fenerbahçe bu akşam son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını sayfamızdan görebilir, maçtan son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

14 Ocak 2020 18:11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bu akşam Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. İki ekibin’de ilk 11’lerini, maç saati, yayın bilgilerini ve karşılaşmaya dair tüm detayları yazımızdan bulabilirsiniz.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Mücadele saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından yayınlancak.  Kayserispor – Fenerbahçe maçının rövanşı ise 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

Fenerbahçe’nin Kayserispor maç kadrosu; Altay, Harun, Erten, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Isla, Murat, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt, Muriç.

MUHTEMEL 11’LER

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Abdennour, Mert, Yasir, Djedje, Mensah, Hüseyin, Pedro, Ziya, Kravets

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç

Son güncelleme 18:13 | 14 Ocak 2020
Fenerbahçe kayserispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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