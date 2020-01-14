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CANLI | Kayserispor 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor) Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | Kayserispor 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor) Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu mücadelesi devam ediyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta. İki takım da rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.

14 Ocak 2020 19:09

Kayserispor Fenerbahçe canlı! Kayserispor Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Adını çeyrek finale yazdırmak isteyen iki taraf 21 Ocak’ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

Dk. 14: İlk bölümde iki takım da dengeli bir mücadele sergiliyor. İki ekip de net bir fırsat bulamadı.

Dk. 1: Maç başladı!

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Kadir Has Stadyumu

SAAT: 20.30

HAKEM: Bahattin Şişmek

YAYIN: ATV

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Djedje, Mert, Yasir, Mensah, Aksel, Hasan Hüseyin, Rienstra, Emre Demir, Artem

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz, Tolga, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt

YEDEKLER: Altay, Ozan, Mehmet, Kruse, Serdar, Gustavo, Rodrigues, Murat, Rami, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Fenerbahçe, 4. Tur’da deplasmanda Tarsus İdmanyurdu’nu 3-1, 5. Tur’da ise İstanbulspor’u Kadıköy’de 4-0 ve deplasmanda ise 2-0 yenerek Son 16. Turu’na kalmıştı. Rakibi Fenerbahçe gibi kupa macerasına 4. Tur’dan başlayan Kayserispor ise konuğu Bayrampaşaspor’u 2-0’la geçmiş, 5. Tur’da ise Manisa FK ile karşılaşıp, Kayseri’de 3-2 kazanmış deplasmanda ise 3-3 berabere kalmış ve Son 16’ya çıkma başarısı göstermişti.

Son güncelleme 20:46 | 14 Ocak 2020
Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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