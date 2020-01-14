İbrahim Üzülmez, Sekidika’yı istediğini açıkladı

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, “Onun meyvelerini almak istiyoruz. Karagümrük maçı hazırlıkları başladı. Beklentiler yüksek. Camianın beklentileri var. Oyuncularımızla beraber toplantılarda bunu konuşuyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını maçlarda ortaya koyarak Bursaspor’u sağlıklık şekilde limana yanaştırmak istiyoruz. Oyuncularıma kamp dönemi boyunca teşekkür ediyorum. Kamptaki hazırlık maçlarındaki sonuçtan çok oyunu önemsiyorum. Oyuncularıma uygulatmak istediğimi sahaya yansıtmak istiyorlar. Zaman zaman eksiklikler oluyor” dedi.

“SERDAR ÖZKAN İSTEDİĞİM VE BEĞENDİĞİM OYUNCU”

Transfer konusunda sorulan soruya Üzülmez, “Transfer konusunda prosedürler var. Serdar Özkan istediğim ve beğendiğim oyuncu. Bunun dışında çok fazla bilgim yok. Saha içerisinde oyuncularla iletişim halindeyim. Serdar şuan oynamayacak. Onun yerine görev alacak arkadaşlar oynayacak. Prosedürleri yerine getirip Serdar’ın lisansını çıkartacağız. Zor bir lig. Pazar günü sahada olmasını isterim” şeklinde cevapladı.

“EN AZ 3 TANE DAHA OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR”

İkinci yarının farklı olacağını dile getiren Üzülmez, “Bu köprü altında çok sular geçer demiştim. Kampta, oyuncularımı çok daha iyi tanıdım. En azından mentalite anlamında iyi oldu. İkinci yarı çok kolay geçmeyecek. Rakiplerimiz de çok iyi transferler yaptı. Bizim en az 3 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. Bu 3 oyuncu rekabeti üst düzeye çıkartacak. Biz gençlerle, tecrübeli oyuncuları iyi kaynaştırdık. Bunun karşılığını güzel sinerji yakalayarak, taraftarımızla beraber Karagümrük maçında almak istiyoruz. Taraftarımız gelsin ve bize sahip çıksın. İkinci yarıyla beraber onları yanımızda görmek istiyoruz. Büyük Bursaspor taraftarını Karagümrük maçında görmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Transfer konusunda mevkisel olarak fazla bir şey söyleyemeyeceğini anlatan Üzülmez, şöyle devam etti:

“2-3 bölgede eksikliklerimiz var. Sol bekte tek Onur var. Onun dışında sürpriz bölgeye transfer istiyorum. 1-2 gün içerisinde sağlıklı veri verebilirim. Tayfur Bingöl istediğimiz oyuncu. Maddi anlamda tıkanıklık var. Bugün bir görüşme daha olacak.”

“SEKIDIKA’YI TAKIMDA İSTERİM”

Galatasaray’ın yeni transferi Sekidika hakkında sorulan soruya başarılı teknik adam şu cevabı verdi:

“Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim. Galatasaray’ın kiralık olarak olumlu bakacağını düşünmüyorum. Yeni gelen bir transfer. Fatih Terim’in ısrarla istediği bir oyuncu. Galatasaray’ın oyuncuyu bırakmasını isterim. Böyle bir oyuncu bu ligde sprinter özelliklerle öne çıkıyor. Eskişehir’den beri takip ediyorum. Galatasaray doğru transfer yaptı. Kiralık verirlerse, oyuncu da bizi uygun görürse takımda görmek isterim.”

ÖMER ERDOĞAN’A TEBRİK

Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan hakkında yorum yapan Üzülmez, “Hocamıza hayırlı olsun. Yeni heyecan oluşacaktır. Şampiyon oldukları camiaya kendilerini ispatlamak için coşkulu geleceklerdir. Hocama benden sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Karagümrük takımına renk katacaktır. İyi bir müsabaka izlettireceğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.