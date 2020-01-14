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Gençlerbirliği’ne İsveçli kaleci! İngiltere’den geldi…
Süper Lig

Gençlerbirliği’ne İsveçli kaleci! İngiltere’den geldi…

Gençlerbirliği, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

14 Ocak 2020 18:54

Gençlerbirliği, İsveçli file bekçisi Kristoffer Nordfeldt’ı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekiplerinden Swansea forması ile 22 karşılaşmaya çıkmıştı.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Kristoffer Nordfeldt  transferine ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt´te karar kıldık. Transferde kulübümüzün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Gençlerbirliği kalesini daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt´in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz.”

Son güncelleme 18:54 | 14 Ocak 2020
Gençlerbirliği Kristoffer Nordfeldt
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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