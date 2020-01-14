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Fenerbahçe Beko Asvel canlı izle! Euroleague’de 19. hafta maçı hangi kanalda?
Euroleague

Fenerbahçe Beko Asvel canlı izle! Euroleague’de 19. hafta maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Euroleague'de kötü gidişata dur demek için Lyon karşısına çıkıyor. Geride kalan 18 maçta 7 galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko'da maç tek hedef mutlak galibiyet. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Asvel Lyon canlı izle bağlantısı bulunuyor.

14 Ocak 2020 20:57

Euroleague 19. haftada Fenerbahçe Lyon takımını konuk ediyor.

Euroleague'de bu sezon sadece 7 galibiyt alan Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 528. maçına ASVEL karşısında çıkacak. Asvel Lyon Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediyor. Lyon Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE ASVEL MAÇI CANLI İZLE

 FENERBAHÇE ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Euroleague 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa’nın ASVEL takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı olarak izleyebilecek

Son güncelleme 20:57 | 14 Ocak 2020
Asvel canlı izle Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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