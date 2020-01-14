Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor Beşiktaş mücadelesi öncesinde takım taraftarları maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlandığı bilgilerini araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş takımlarından son gelişmeleri ve maça dair notları sizlerle paylaşıyoruz.

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Erzurumspor ile Beşiktaş 15 Ocak Çarşamba akşamı Kazırm Karabekir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.30’da başlayacak. Erzurumspor Beşiktaş maçını Aspor canlı olarak yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI İÇİN ERZURUM’A GELDİ

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın akşam 18.30'da oynanacak B.B Erzurumspor maçı için bugün akşam saatlerinde Erzurum'a geldi. Türkiye Kupası'nda yarın Son 16 Turu ilk maçında B.B. Erzurumspor'un konuğu olacak Beşiktaş, Erzurum'a özel uçakla saat 15.50'de iniş yaptı. Beşiktaş kafilesi, Erzurum havalimanından maç saatini beklemek için kalacağı otele doğru yola çıktı. Erzurum havalimanında Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcularına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına destek verdiler.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ KADROSU

Siyah-beyazlı ekip, Kazım Karabekir Stadı'nda oynayacağı B.B. Erzurumspor maçı için Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde; Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges, N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal, Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby'den oluşan kadrosuyla Erzurum'a geldi.

İHA