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Denizlispor, Onazi ile anlaştı
Trabzonspor

Denizlispor, Onazi ile anlaştı

Yukatel Denizlispor, ligin ikinci yarısı için kadrosunu kuvvetlendirmek adına Trabzonspor'un Onazi ile anlaşmaya vardı.

14 Ocak 2020 19:15

Süper Lig’in ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, 3,5 sezondur Trabzonspor forması giyen Ogenyi Onazi’yi kadrosuna kattı.

Nijerya milli takım formasını 51 kez giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Trabzonspor formasını sadece 2 kez toplam 65 dakika giyebildi. 24 Aralık 2018 tarihinde yaşadığı aşil tendonu yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl forma giyemeyen Onazi’nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu.

Trabzonspor formasını 79 kez terleten Onazi 7 gol atıp 4 asist yaptı. (BeIN Sports)

Son güncelleme 19:15 | 14 Ocak 2020
Ogenyi Onazi süper lig trabzonspor Yukatel Denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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