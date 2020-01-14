Denizlispor, Onazi ile anlaştı

Süper Lig’in ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, 3,5 sezondur Trabzonspor forması giyen Ogenyi Onazi’yi kadrosuna kattı.

Nijerya milli takım formasını 51 kez giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Trabzonspor formasını sadece 2 kez toplam 65 dakika giyebildi. 24 Aralık 2018 tarihinde yaşadığı aşil tendonu yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl forma giyemeyen Onazi’nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu.

Trabzonspor formasını 79 kez terleten Onazi 7 gol atıp 4 asist yaptı. (BeIN Sports)