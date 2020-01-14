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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği’ni kabul etti
Süper Lig

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Bakanı Kasapoğlu ve futbol camiası temsilcilerini kabul etti. Toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu. Kritik toplantıda kulüplerin yapılandırılan borçları ve meclise sunulacak Kulüpler Yasası görüşülecek.

14 Ocak 2020 16:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Toplantıda Türk futbolunun harcama limitleri konusu ve sorunlarının yanı sıra yakında TBMM’ye sunulacak Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası görüşülecek.

MEHMET SEPİL: UZUN YILLAR SONRA BİR ARAYA GELMENİN BÜYÜK FAYDASI VAR

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Ankara’da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ikinci günü öğle arasında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile basın birlikte mensuplarına açıklamada bulundu.

Çalıştayın çok yararlı geçtiğini ifade eden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, “Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig kulüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok yararlı bir çalışma oldu. Dün öğleden sonraki panellerde bakanlığımız yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştılar. Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Bir Süper Lig başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı. Herkes görüşlerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımız sürecek. Ama ilk günden şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)

(Fotoğraflar: DHA)

Son güncelleme 16:21 | 14 Ocak 2020
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