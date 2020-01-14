Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman? Rize GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rizespor Galatasaray karşılaşamsına saatler kala maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman oynanacağı gibi bilgiler futbol meraklıları tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu’ndaki Çaykur Rizespor Galatasaray karşılaşması Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak. İşte Rizespor Galatasaray maçına dair tüm detaylar.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu’nda 15 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KAFİLESİ RİZE’DE

Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile oynayacağı ilk maç için Rize'ye ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak tarihinde saat 20.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan maç için hava yoluyla Trabzon'a, ardından kara yolu ile Rize'ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Galatasaraylı ekibi bir grup taraftar karşıladı.

GALATASARAY, ANTALYA KAMPINI TAMAMLADI

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı öncesi Antalya'daki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın antrenmanı konaklanan tesisteki salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada gruplar halinde beşe iki dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a gittikten sonra Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için kara yoluyla Rize'ye geçerek karşılaşma öncesi kampa girecek.

İHA