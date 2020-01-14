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Son Dakika: Gerekçeli kararda skandal 6 manşet
Beşiktaş’ta kriz çözüldü! Hasic’te mutlu son…
Süper Lig

Beşiktaş’ta kriz çözüldü! Hasic’te mutlu son…

Siyah-beyazlı yönetim, Boşnak futbolcunun menajerine “1.7 milyon Euro’luk imza parasının yarısını ödeyelim” teklifi yaptı. Kısa sürede anlaşma sağlanacak

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 14 Ocak 2020 07:55

Kartal, yılan hikâyesine dönen Ajdin Hasic transferinde mutlu sona yakın. Siyah-beyazlı yönetim, 18 yaşındaki Boşnak yıldızın menajerine geçmiş yönetimden verilen 1.7 milyon Euro'luk imza parası taahhütünün yarısını ödemeye karar verdi.

Yönetim, 850 bin Euro'luk teklifini Hasic'in menajerine iletti. İki taraf kısa sürede anlaşma sağlayacak. Gelecek vaat eden yıldızlar arasında gösterilen Ajdin Hasic için son kararı Abdullah Avcı verecek.

Teknik ekip, onay verirse 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta 1 yabancıyla yolların ayrılması gündeme gelecek.

Son güncelleme 07:57 | 14 Ocak 2020
Ajdin Hasic beşiktaş transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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