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Beşiktaş, Erzurum’a geldi
Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş, Erzurum’a geldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçı için Erzurum'a gelen Beşiktaş, taraftarları tarafından büyük bir çoşku ile karşılandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, etrafını kuşatan taraftarların formalarına imza attı.

14 Ocak 2020 17:31

İstanbul’dan özel uçakla bugün saat 14.45’te kente gelen siyah beyazlı kafileyi Erzurum Havalimanı’nda taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, siyah beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, konvoy eşliğinde futbolcuların kalacağı otele kadar eşlik etti. Beşiktaş kafilesi bu kez de konaklayacağı otelin önünde bekleyen çok sayıda taraftarın çoşkusu ile karşılandı.

14 Ocak 2020 Beşiktaş Erzurum`da avantaj peşinde! 9 isim kadroya alınmadı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Siyah-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 sakat bulunurken, toplam 9 isim kadroya dahil edilmedi. İlgili Haberi Oku

Otobüsten inen futbolcular ve Teknik Direktör Abdullah Avcı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçek yağmuruna tutulan teknik direktör Abdullah Avcı, etrafını kuşatan genç taraftarların formalarına tek tek imza attı. Yoğun ilgi nedeniyle otele girmekte güçlük çeken Avcı’ya görevliler yardımcı oldu.

Son güncelleme 17:35 | 14 Ocak 2020
beşiktaş süper lig Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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