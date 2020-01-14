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Bayern Münih, Audi ile dev bir anlaşma imzaladı
Almanya Bundesliga

Bayern Münih, Audi ile dev bir anlaşma imzaladı

Bayern Münih, otomobil markası Audi ile 2029'da sona erecek 500 milyon Euro değerinde yeni bir anlaşma imzaladı.

SKOR DIŞ HABER 14 Ocak 2020 16:40

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, otomobil markası Audi ile devasa bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Alman basınında çıkan habere göre 10 yıl sürece anlaşmadan Baveria ekibi 500 milyon Euro kazanacak.

Halihazırda Audi ile 2024 senesine kadar anlaşması bulunan Bayern, senelik 35 milyon Euro gelir elde ediyordu. Ancak Bavaria ekibinin bir süredir bir başka otomobil markası olan BMW ile toplam 800 milyon Euro değerinde bir anlaşma üzerinde çalıştığı konuşuluyordu.

Buna karşın Bayern Münih tarafı anlaşmayı uzatma kararı aldı. 2029’da sona erecek mukavele sayesinde Münih, senelik 50 milyon Euro kazanacak. Kulüp başkanı Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, anlaşmayı uzattıkları için çok memnun olduklarını belirtirken, böylece iki taraf için güvenilir ve anlamlı bir ilişki kurduklarını kanıtladıklarını söyledi.

Bayern Münih’te yüzde 8,33’lük hissesi bulunan Audi’nin daha önce hisselerini satması gündeme gelmiş ancak Alman otomobil markası bu durumu reddetmişti.

Son güncelleme 16:50 | 14 Ocak 2020
Almanya Bundesliga audi bayern münih
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