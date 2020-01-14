SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Flaş... General Hafter 'Türkiye'gerekçesiyle Moskova'yı terk etti
Başakşehir Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası

Başakşehir Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Başakşehir Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Kupada üst turlara yükselerek büyük bir sürprize imza atmak isteyen Kırklarelispor zorlu rakibine karşı ilk maçta avantajlı bir skor elde etmenin hesaplarını yapıyor. Başakşehir ise sürpriz yaşamadan evinde kazanarak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Peki Başakşehir Kırklarelispor hangi kanalda, saat kaçta?

14 Ocak 2020 09:11

Başakşehir, Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kırklarelispor takımını konuk ediyor. İlk maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu turdan itibaren Video Hakem Sistemi de devreye girecek. Peki Başakşehir Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Kırklarelispor arasındaki mücadele 14 Ocak Salı günü saat 16:00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI

14 Ocak Salı

Başakşehir Kırklarelispor Saat: 16:00

Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30

İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00

15 Ocak Çarşamba

Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00

Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30

Rizespor Galatasaray Saat: 20:30

16 Ocak Perşembe

Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00

Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30

Son güncelleme 09:11 | 14 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
Alanyaspor
18/01/2020 - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR