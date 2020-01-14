Başakşehir, Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kırklarelispor takımını konuk ediyor. İlk maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu turdan itibaren Video Hakem Sistemi de devreye girecek. Peki Başakşehir Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Kırklarelispor arasındaki mücadele 14 Ocak Salı günü saat 16:00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI

14 Ocak Salı

Başakşehir Kırklarelispor Saat: 16:00

Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30

İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00

15 Ocak Çarşamba

Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00

Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30

Rizespor Galatasaray Saat: 20:30

16 Ocak Perşembe

Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00

Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30