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Anadolu Efes Olimpia Milano canlı izle! Lider Efes Milano’yu ağırlıyor…
Euroleague

Anadolu Efes Olimpia Milano canlı izle! Lider Efes Milano’yu ağırlıyor…

Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes Olimpia Milano takımını konuk ediyor. Efes evindeki zorlu maçı kazanarak iyi performansını devam ettirmek istiyor. Peki Anadolu Efes Milano saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milano Anadolu Efes canlı yayın bağlantısı...

14 Ocak 2020 20:58

Euroleague’de on dokuzuncu hafta maçında Anadolu Efes 18 maçta 15 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile birinci, Milano da 10 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.

Anadolu Efes’de Play-Off’lar için büyük öneme sahip olan karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek.

ANADOLU EFES OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 19. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes Olimpia Milano’yu ağırlayacak. 14 Ocak Salı günü saat 20.30’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı olarak izleyebilecek

ANADOLU EFES MİLANO CANLI İZLE

Son güncelleme 20:58 | 14 Ocak 2020
anadolu efes Olimpia Milano
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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