Ziraat Türkiye Kupası maç programı… Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?

Türkye Kupası’nda son 16 turu maç programı belli oldu. Bu hafta ZTK’da 8 maç oynanacak. Günün farklı saatlerinde oynanacak maçlar, ASpor ya da ATV ekranlarından yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI
14 Ocak Salı
Başakşehir Kırklarelispor Saat: 16:00
Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30
İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00
15 Ocak Çarşamba
Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00
Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30
Rizespor Galatasaray Saat: 20:30
16 Ocak Perşembe
Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00
Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30