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Ziraat Türkiye Kupası maç programı… Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası maç programı… Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları bu hafta oynanacak. Başakşehir Kırklarelispor maçıyla başlayacak haftada, Fenerbahçe Kayserispor'la, Beşiktaş Erzurumspor'la, Galatasaray ise Rizespor'la karşılaşacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı, maçların saati ve kanalı...

13 Ocak 2020 08:58

Türkye Kupası’nda son 16 turu maç programı belli oldu. Bu hafta ZTK’da 8 maç oynanacak. Günün farklı saatlerinde oynanacak maçlar, ASpor ya da ATV ekranlarından yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI

14 Ocak Salı

Başakşehir Kırklarelispor Saat: 16:00

Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30

İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00

15 Ocak Çarşamba

Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00

Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30

Rizespor Galatasaray Saat: 20:30

16 Ocak Perşembe

Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00

Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30

Son güncelleme 08:58 | 13 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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