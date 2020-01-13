Ziraat Türkiye Kupası maç programı… Türkiye Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?

Türkye Kupası’nda son 16 turu maç programı belli oldu. Bu hafta ZTK’da 8 maç oynanacak. Günün farklı saatlerinde oynanacak maçlar, ASpor ya da ATV ekranlarından yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI

14 Ocak Salı

Başakşehir Kırklarelispor Saat: 16:00

Demir Grup Sivasspor BTC Türk Yeni Malatyaspor Saat: 18:30

İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbaçhe Saat: 20:00

15 Ocak Çarşamba

Alanyaspor Kasımpaşa Saat: 16:00

Erzurumspor Beşiktaş Saat: 18:30

Rizespor Galatasaray Saat: 20:30

16 Ocak Perşembe

Antalyaspor Göztepe Saat: 18:00

Trabzonspor Denizlispor Saat: 20:30