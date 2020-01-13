SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Asgari ücret 2019’un rakamına yetişemedi
Trabzonspor kupa maçı biletlerini satışa sundu
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor kupa maçı biletlerini satışa sundu

Trabzonspor'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta...

13 Ocak 2020 12:29

Trabzonspor´un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

16 Ocak 2020 Perşembe günü 20.30´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 75 TL

Batı Alt VIP Tribün 60 TL

Batı Alt VIP Tribün 50 TL

Batı Alt VIP Tribün 40 TL

Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 30 TL

Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 25 TL

Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 20 TL

Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 15 TL

Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL

Son güncelleme 12:29 | 13 Ocak 2020
denizlispor trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR