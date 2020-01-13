SON DAKİKA Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası Meclis’e taşınıyor

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun zamandır çıkması beklenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’nın Meclis’e taşınacağını söyledi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada “Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası”nı yakın bir zamanda gündemine alacak” ifadelerini kullandı.

Spor kulüplerinin daha çok mali olarak denetlenmesini sağlayacak olan yasa ile, kulüp başkanları ve yöneticileri dönemlerindeki borçlanmadan sorumlu tutuluyor. Yasanın Bütçe ve Harcama bölümünde yer alan 20. maddenin 6. fıkrasında “Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, bu maddede belirtilen kriterlere aykırı 10 borçlanma ve harcamalardan dolayı kulüple birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar” ifadesi yer alıyor.

Kasapoğlu açıklamasında ayrıca “Kulüplerimizin idari ve mali disiplini yakalamaları için yönetim kadrolarında liyakatin olması gerekiyor. Kulüplerimizin içinde bulundukları girdaptan çıkması için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası”nı yakın bir zamanda gündemine alacak. Bu gerçekten önemli bir milat ve tarihi bir çalıştay” dedi.

Sponsor açığının sadece devlet üzerinden kapatmanın sürdürülebilir bir yapı olmadığının altını çizen Kasapoğlu “Ülkemizin sahip olduğu genç nüfusun potansiyelini olabildiğince kullanacağız. Vakıf üniversiteleriyle yaptığımız mutabakatla spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldırdık. Hafta boyunca, federasyonlarımızla başarımızı nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi konuşacağız. Futbolumuzdaki tüm sorunların çözüm yollarını teferruatlı biçimde tartışmamız lazım” şeklinde konuştu. (SKOR)