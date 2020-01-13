Samsunspor, Muhsin Yıldırım’ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un iddialı takımlarından lider Samsunspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sancaktepe‘den Recep Burak Yılmaz ve Balıkesirspor'dan Halil Çolak'ı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar, üçüncü transferini de İstanbulspor'dan Muhsin Yıldırımı alarak tamamladı.

Başarılı orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldırım, hafta içinde Samsun'a gelerek sözleşme imzalayacak.

Muhsin Yıldırım, TFF 1. Lig’in ilk yarısında İstanbulspor ile 15 maça çıkıp 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.