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Samsunspor, Muhsin Yıldırım’ı kadrosuna kattı
Alt Ligler

Samsunspor, Muhsin Yıldırım’ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider konumda bulunan Samsunspor, İstanbulspor’un 25 yaşındaki başarılı orta sahası Muhsin Yıldırım’ı kadrosuna kattı.

13 Ocak 2020 17:33

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un iddialı takımlarından lider Samsunspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sancaktepe‘den Recep Burak Yılmaz ve Balıkesirspor'dan Halil Çolak'ı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar, üçüncü transferini de İstanbulspor'dan Muhsin Yıldırımı alarak tamamladı.

Başarılı orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldırım, hafta içinde Samsun'a gelerek sözleşme imzalayacak.

Muhsin Yıldırım, TFF 1. Lig’in ilk yarısında İstanbulspor ile 15 maça çıkıp 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Son güncelleme 17:35 | 13 Ocak 2020
İstanbulspor Muhsin Yıldırım Samsunspor TFF 2. Lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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